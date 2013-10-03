أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التحقيق مع ضباط متهمين بالتخابر مع القاعدة وتسهيل اقتحام منطقة عسكرية فى اليمن

Google+ Print
التحقيق مع ضباط متهمين بالتخابر مع القاعدة وتسهيل اقتحام منطقة عسكرية فى اليمن التحقيق مع ضباط متهمين بالتخابر مع القاعدة وتسهيل اقتحام منطقة عسكرية فى اليمن

أعلن مصدر عسكرى فى اليمن اليوم الخميس، بدء التحقيق مع مجموعة من الضباط وأفراد المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا جنوب شرق اليمن بتهمة التخابر مع تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية والتورط فى تسهيل عملية اقتحام قيادة المنطقة.

وقال المصدر إن التحقيقات شملت سبعة ضباط من أفراد المنطقة، مشيرا إلى أن مروحية عسكرية نقلت المتهمين إلى العاصمة صنعاء للتحقيق معهم.

وكانت مصادر عسكرية قد أكدت أن قوات الجيش أنهى سيطرة المسلحين على مبنى القيادة بنسف المبنى وقتل جميع من كانوا فيه من مسلحين ورهائن، موضحة أنه تم دك المبنى بقذائف المدافع والدبابات وان سفينة حربية شاركت بنسف المبنى الذى تهدمت أجزاء كبيرة منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365