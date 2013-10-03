التحقيق مع ضباط متهمين بالتخابر مع القاعدة وتسهيل اقتحام منطقة عسكرية فى اليمن

أعلن مصدر عسكرى فى اليمن اليوم الخميس، بدء التحقيق مع مجموعة من الضباط وأفراد المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا جنوب شرق اليمن بتهمة التخابر مع تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية والتورط فى تسهيل عملية اقتحام قيادة المنطقة.

وقال المصدر إن التحقيقات شملت سبعة ضباط من أفراد المنطقة، مشيرا إلى أن مروحية عسكرية نقلت المتهمين إلى العاصمة صنعاء للتحقيق معهم.

وكانت مصادر عسكرية قد أكدت أن قوات الجيش أنهى سيطرة المسلحين على مبنى القيادة بنسف المبنى وقتل جميع من كانوا فيه من مسلحين ورهائن، موضحة أنه تم دك المبنى بقذائف المدافع والدبابات وان سفينة حربية شاركت بنسف المبنى الذى تهدمت أجزاء كبيرة منه.