الجبهة الثورية السودانية تعلن انضمامها للعملية السياسية في حال رحيل البشير

كتب : أ ش أ منذ 57 دقيقة

أعلن رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة مالك عقار اليوم أن الجبهة ستلقي السلاح وتنضم للعملية السياسية بمجرد رحيل الرئيس عمر البشير.

وقال عقار، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن الجبهة على استعداد في حال سقوط الحكومة أن تدخل في وقف إطلاق نار شامل ونكون جزءا من المنظومة السياسية السلمية الجديدة.

وأكد عقار دعم تحالف الجبهة الثورية الذي يضم كل حركات التمرد المسلح في السودان، للاحتجاجات الشعبية السلمية ضد سياسات حكومة البشير، التي فشلت في حكم البلاد، على حد قوله.

وطالب المعارض السوداني بمحاكمة المتهمين عن إراقة دماء المتظاهرين خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

وكان الناطق باسم حركة العدل والمساواة السودانية المعارضة جبريل بلال، أعلن تمسك الحركة برحيل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان سلميا، في وقت أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الانسحاب من الحكومة.