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السجن والجلد لشباب رقص أحدهم عاريا بمدينة القصيم في السعودية

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السجن والجلد لشباب رقص أحدهم عاريا بمدينة القصيم في السعودية السجن والجلد لشباب رقص أحدهم عاريا بمدينة القصيم في السعودية

كتب : أ ف ب منذ 49 دقيقة

أصدرت المحكمة الجزائية في بريدة، كبرى مدن القصيم ، أحكاما في قضية "الرقص العاري" بحق أربعة شبان تتضمن السجن ما مجموعه 23 عاما و4200 جلدة، وغرامة مالية.

وأكدت الصحف الصادرة اليوم أن المحكمة حكمت على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات و2000 جلدة علنية متفرقة، وتغريمه 50 ألف ريال، والثاني سبع سنوات، وجلده 1200 جلدة، ومصادرة سيارته التي رقصوا فوقها".

وأشارت إلى سجن الاثنين الآخرين ثلاث سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى 500 جلدة للواحد.

وتضمنت حيثيات الحكم "الرقص أمام جمع من الشباب فوق السيارة مجاهرة، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتشاره في أنحاء العالم الإسلامي، والسعي لفعل الفاحشة والدعوى لها وتحدي مشاعر وقيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة".

وذكرت صحيفة "الشرق" الصادرة في المنطقة الشرقية من جهتها أن اثنين من المدانين "من رجال الأمن" الذين رأت المحكمة أنهما "أحق بالحفاظ على أمن هذه البلاد، وقيمها وعاداتها الإسلامية".

وقد بثت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لشريط مصور يظهر أربعة شبان يرقصون، وأحدهم عاريا، أمام آخرين في إحدى مناطق القصيم أكثر مناطق المملكة تشددا اجتماعيا ودينيا.

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