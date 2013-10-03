حافظ سلامة: وزارة الببلاوي لا تقدم انجازات ونريد حكومة ثورية

قال الشيخ حافظ سلامة بطل المقاومة الشعبية بالسويس فى بيان له اليوم أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى ضعيفة والشعب يريد حكومة ثورية حقيقية وليس حكومة لا طعم لها ولا رائحة .

وأكد ” سلامة ” أن هذه الوزارة التى تألفت منذ أكثر من شهرين لم نسمع ولم نر أي نشاط من نشاطاتها ولم يشعر الشعب بوجودها لأنه لم ير أي ثمرة من ثمراتها ولم نر أي قرار مثمر من قراراتها ” اجتمعوا وكأنهم لم يجتمعوا على شيء ” .

وتابع ” سلامة ” إن الشعب الذى عانى ومازال يعانى بعد قيام ثورة 25 يناير التى ضحى الشعب بفلذات أكباده ليرى من بعده النور الذى لم يضئ إلى الآن.

واضاف ” سلامة ” أن جميع مرافق الدولة تحتاج إلى صيانات من أهمها ما لا يستغنى أى فرد عنه وهو الماء شريان الحياة وكذلك أنابيب الغاز التى حيرت الوزارة فى الوقت الذى رأينا فيه ملوك ورؤساء دول البترول شعروا بشعور الشعب وقالوا لنا أنهم يمدون مصر بأسطول أوله فى دبي وقدموا المليارات بدلاً من صندوق النقد الدولي وغيره من المتساومون على مستقبل مصر قالوا إن ما قدموه هو لرفع المعاناة عن شعب مصر بتقديرهم لهذا الشعب وتضحياته السابقة فى جميع قضايا الأمة الإسلامية والعربية ” .

وأشار الى إن الشعب الذى كان ينتظر رفع المعاناة منه أصبح يشكى إلى الله من تضاعف المشكلات حتى أصبح رب الأسرة لا يستطيع أن يوفر لأسرته ولأبنائه الضروريات التى لا غنى عنها للأحياء .