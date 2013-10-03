مصلحة الكفاية الانتاجية تقبل 8 آلاف طالب باالتخصصات المختلفة للتدريب المهني

أعلن المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، إنه تم قبول 8 آلاف طالب بالمهن والتخصصات المختلفة بمراكز التدريب المهنى التابعة للمصلحة خلال هذا العام بالإضافة إلى 3 ألاف طالب فى مراكز الشركات ومحطات التدرريب بالشركات الصناعية التى تشرف عليها المصلحة وعددها 21 محطة وشركة صناعية.

وقال الزير – فى تصريحات له اليوم – إن ذلك يأتى في اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتطوير منظومة التدريب المهني بهدف توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الصناعية.

وأضاف الزير، أن المصلحة حريصة على اكساب الطلاب الجدد المهارات العملية والفنية للمهن المختلفة وتنمية قدراتهم الإبتكارية وذلك من خلال ربط المتدربين بمراكز التدريب المهنى المختلفة بالعمل داخل المصانع وتدريبهم عملياً على كافة أشكال العملية الإنتاجية لإكسابهم المهارات الإنتاجية اللازمة التى تحتاجها الصناعة المصرية حالياً حيث تصل نسبة التدريب العملى للمتدربين بالمصلحة إلى 80% من إجمالى ساعات التدريب التى يحصل عليها المتدرب بالمراكز.

وأشار رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية إلى أن المتدربين سيتم تدريبهم طبقا للتوسع في المهن التي تتميز بالتكنولوجيا الحديثة مثل مهنة – cnc – مهنة صيانة معدات الحياكة – اشغال حديد زخرفي – صيانة ماكينات ومعدات مكتبية – صيانة الادوات المنزلية – بالاضافة الي تطوير المهن القائمة مثل ( خراطة وبرادة – برادة مواسير ولحام والوميتال وكريتال وطباعة مهارات من دهان وهياكل وصيانة وتكييف وتبريد – حاسب الي – غزل ونسيج والعديد من التخصصات الاخري) والتي يتم التدريب بها في 42 مركزا تدريبيا مهنيا علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى دعم الدولة لعمليات التدريب في مراكز التدريب يصل الى 3 الاف جنيه لكل طالب سنويا حيث تعتبر الدراسة شبه مجانية انطلاقا من الايمان بأهمية توفير احتياجات الصناعة المصرية من العمالة الفنية الماهرة.

وقال إن هناك شراكات مع المجتمع الصناعى حيث تم التعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية لانشاء معهد لصناعة البلاستيك بالعباسية، وقد بدأت فيه الدراسة هذا العام وتم توقيع برتوكول أخر لادخال مهنة البلاستيك بمركز التكنولوجيا المتميز، كما تم التعاون مع مجلس التدريب الصناعي وشركة “سمنس” لاستكمال التركيب والتشغيل لعدد 12 معمل cnc – plc، وتم توريدها كمنحة من مجلس التدريب الصناعي عام 2007 .

وأشار المهندس حسن الزير، إلى أنه تم افتتاح مركز كفر الزيات الكوري والذي تم انشاؤه بالتعاون مع كوريا الجنوبية منذ اكثر من 5 سنوات، كما تم افتتاح مركز طرة الاسمنت وقبول طلبة به هذا العام في مهن متميزة.

كما يجرى حاليا التجهيز لافتتاح مركز بني سويف هذا العام، وإدخال أحدث المهن التكنولوجية لخدمة الصناعية بالمنطقة، كما تم التوسع في التدريب على مهنة صيانة الحاسبات والشبكات حيث تم ادخالها لأول مرة في مركزي الصف ومركز زهراء حلوان وتم القبول طلبة بهما هذا العام وجاري التنفيذ لادخالها بمركز طرة الاسمنت وبني سويف.

ا.ش.ا