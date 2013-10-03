محكمة سعودية تقضي بالسجن 23 عاما و4200 جلدة لأربعة رقصوا عراة

أصدرت المحكمة الجزائية في بريدة، كبرى مدن القصيم السعودية، أحكاما في قضية “الرقص العاري” بحق أربعة شبان تتضمن السجن ما مجموعه 23 عاماً و4200 جلدة، وغرامة مالية.

وأفادت الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس أن المحكمة الجزائية في بريدة حكمت على المتهم الأول في قضية ما يعرف بـ “الرقص العاري” بالسجن 10 سنوات و2000 جلدة علنية متفرقة، وتغريمه 50 ألف ريـال سعودي، في حين صدر في حق المتهم الثاني حكم بسبع سنوات وجلده 1200 جلدة ومصادرة سيارته التي رقصوا فوقها، بينما حكمت المحكمة على متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة إلى 500 جلدة لكل شاب من المجموعة.

وتضمنت حيثيات الحكم “الرقص أمام جمع من الشباب فوق السيارة مجاهرة، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتشاره في أنحاء العالم الإسلامي، والسعي لفعل الفاحشة والدعوى لها وتحدي مشاعر وقيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة”، وذكرت صحيفة “الشرق” الصادرة في المنطقة الشرقية من جهتها أن اثنين من المدانين “من رجال الأمن”.