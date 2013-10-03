مصر وسوريا والسعودية تحصد الجوائز الذهبية في مهرجان وهران السينمائي

اختتمت فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي في دورته السابعة في فندق الميريديان بحضور ممثلي وزارة الثقافة وكوكبة من نجوم السينما العربية .وقد بدأ حفل الختام بعد الانتهاء من مراسم السجادة الحمراء بعرض فيديو عن كواليس الثمانية أيام من المهرجان وتبعه أربعة عروض للأزياء التقليدية الجزائرية ثم أوركسترا جزائري لمدة ساعة ونصف الساعة، قدمت فيه مجموعة من أشهر مقطوعات الموسيقى الجزائرية والوهرانية، تفاعل الحضور معها، وخاصة أبناء الشعب الجزائري، فأخذ يصفق ويصفر ثم جاءت اللحظة الحاسمة التي كان ينتظرها كل المشاركين بالأعمال السينمائية العربية على أحر من الجمر، فصعدت لجنة تحكيم الفئات الثلاث المعنية بالمنافسة وهي: الفيلم الطويل والقصير والوثائقي، حيث أعلنت نتائجها، التي تضمنت منح الجائزة الكبرى "الوهر الذهبي" مناصفة في إطار منافسة الأفلام الطويلة لفيلمي "هرج ومرج" للمخرجة المصرية نادين خان و"مريم" للمخرج السوري باسل الخطيب، وجائزة الوهر الذهبي لأحسن سيناريو للفيلم السعودي "صدى" للمخرج سمير عارف، فيما نال جائزة الصحافة فيلم "لما ضحكت موناليزا" للمخرج فادي جورج حداد، أما جائزة التحكيم فمنحت للفيلم المغربي "المغضوب عليهم" للمخرج محسن البصري، وحصل على جائزة أول انطلاقه سيناريو طويل الى الفيلم الاماراتي "ظل البحر" للمخرج نواف الجناحي، كما ذهبت جائزة أحسن تمثيل رجالي للممثل التونسي فتحي الهداوي عن دوره في فيلم "الخميس العشية" للمخرج محمد دمق فيما منحت جائزة أحسن ممثلة مناصفة ليارا أبوحيدر من لبنان وتهاني سلوم من الأردن. كما نوهت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالقدرات الفنية الشبابية للفيلم الكويتي "سيناريو" للمخرج طارق الزامل وأشادت به.

أما جائزة الوهر الذهبي للفيلم القصير فمنحت لفيلم "قبل الأيام" للمخرج الجزائري كريم موساوي كما تم التنويه بفيلمي "المنفى" للمخرج الجزائري مبارك مناد وفيلم "بوبي" للمخرج التونسي مهدي البرصاوي وحصد جائزة الوهر الذهبي الفيلم الوثائقي فيلم "عالم ليس لنا" للمخرج مهدي فليفل.

ثم أقيم حفل في فندق شيراتون عزفت فيه فرقة موسيقية عدة أغنيات منها لأم كلثوم، ما دفع البعض من الحضور إلى الرقص وسط القاعة ثم غنى مطرب جزائري الأغاني الجزائرية منها عبد القادر؛ فصعدت أمل بوشوشة إلى المسرح لتشاركة الأداء.