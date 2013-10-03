من وراء حزن يارا؟

تعيش يارا حالة من الحزن والوحدة، رغم الشهرة التي حازتها من النجومية في الفن، فأرادت من خلال "كليب" أغنيتها الجديدة من ألبومها الخليجي الأخير ( اجيك) كلمات الشاعر الوسام ،ألحان باسم العزيز، توزيع حسام كمال أن تعكس الصورة الحقيقية لحياة الفنان بعيداً من أعين الجمهور كيف تنتابه حالة من الاكتئاب، وأن الشهرة والنجومية والسعادة التي يلحظها الجمهور على الفنان هي مجرد قناع يخفي خلفه حالة نفسية متعبة، جراء عدم تمكّنه من ممارسة حياته الطبيعية إسوة بغيره من الناس فيعود إلى منزله مقيّداً بسلاسل معنوية تحول دون شعوره بحرية التصرف على سجيته، فيتنقل في مملكته ومنزله منفرداً يعيد حساباته لا ونيس ولا أنيس.

هذه قصة "كليب" يارا التي وضعها المخرج فادي حداد، والتي أراد من خلالها أن يسلط الضوء على صورة يارا بعيداً من الأفكار المعتادة، والتي تعتمد على الاستعانة ببطل يشارك النجمة في التصوير، خاصة أن جمال وهدوء يارا يساعدانه في التقاط صور قريبة جداً تبرز جمال وجهها دون الحاجة إلى إضاءة قوية ،وهذا ما يثبت أن الوجه الذي لم يخضع لعمليات تجميل يساعد المخرج على عدم استعمال إضاءة مكثفة لإخفاء بعض التضاريس والخطوط الناتجة عن عمليات التجميل، كما هي الحال مع العديد من نجوم.

في دردشة جانبية مع الفنانة يارا، ورداً على سؤال لماذا لم يشاركها رجل في "الكليب" إنما تم التركيز عليها فقط قالت: أردت حقيقة التركيز على صورتي. "الكليب" اليوم اختلف عن الماضي، فهو بمثابة إعلان عن عمل الفنان. لقد قدمت في الماضي العديد من القصص، لكن بعد خبرتي وجدت أن الأفضل هو التركيز على صورتي. في النهاية، المشاهد يهمّه من "الكليب" رؤية الفنان كيف هي صورته وإطلالته.

هذا التعاون الثاني لك مع المخرج فادي حداد، لماذا اخترته بالذات ؟

بصراحة، إنه أفضل من يظهر الفنانة بجمال طبيعي، معه أشعر بارتياح أن ليس هناك خطأ في الإضاءة، فلم يعد "الكليب" مجرد قصة حلوة إنما هو أيضاً يجسّد صورة جميلة.

اللافت أنك صبورة لا تتأففين من التصوير ؟

صبورة جداً، قلة الصبر والقلق يؤثران على التصوير والمخرج على السواء. وأنا بطبيعتي هادئة، فهذا العمل لي وعليّ تحمّل مشقة التصوير.

يذكر أن مدير أعمالها طارق أبو جودة يحيطها من كل صوب، فاهتمامه بها والوقوف على راحتها واضح تماماً.

وقد التقطت "سيدتي" صوراً خاصة لطارق ويارا تعكس مدى عمق تفاهمهما في مسيرتهما الفنية.

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