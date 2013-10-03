حاتم إدار ل"سيدتي نت": زواج دنيا باطما أراحني

يقوم المطرب المغربي حاتم إدار بدءاً من الأسبوع المقبل بجولة فنية يزور خلالها الإمارات العربية، لبنان، مصر ودولاً أخرى يحل فيها ضيفاً على عدة برامج فنية في إطار الترويج الإعلامي لأغنيته الجديدة "مشكلة" التي يخوض من خلالها لأول مرة تجربة الغناء باللهجة الخليجية، ونفى حاتم في حديثه ل "سيدتي" أن يكون قد طرح أغنية "مشكلة" بسبب إشاعة زواجه من دنيا باطما ، ما سبّب له بعض الإحراج حينها، قبل أن تعلن باطما زواجها رسمياً بالإمارات العربية. وأضاف حاتم بأن "مشكلة" أغنية تحكي بعض المواقف الإنسانية، اجتماعية أو عاطفية، موضحاً أن تسويق أغنية "مشكلة" تزامن نسبياً مع إشاعة زواجه من الفنانة باطما ، فاجتهد كل من استمع إليها لتكييفها مع هذه الإشاعة ،علما بأن التحضير للأغنية تم بأسابيع قبل ترويج إشاعة الزواج و"الحمد لله" يختم حاتم أن دنيا تزوجت وأراحتني..".