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بدناء فخورون بأجسادهم.. من Adele إلى Oprah

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بدناء فخورون بأجسادهم.. من Adele إلى Oprah بدناء فخورون بأجسادهم.. من Adele إلى Oprah

تتمتع كل نجمة في بوليوود بشريحة كبيرة من المعجبين. لكن المنافسة بينهن تصل إلى حدّ الش...

يواكبنا بعض النجوم بأدق تفاصيل حياتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لا يرى بعض آخ...

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استطاعت النجمة اللبنانية إليسا أن تحقّق نجاحاً باهرا خلال مسيرتها الفنية .النجمة الأ...

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