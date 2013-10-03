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مخالب هيو جاكمان تعود لدور العرض المصرية في فيلم The Wolverine

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مخالب هيو جاكمان تعود لدور العرض المصرية في فيلم The Wolverine مخالب هيو جاكمان تعود لدور العرض المصرية في فيلم The Wolverine

كتب : نورهان طلعت منذ 25 دقيقة

أطلقت شركة يونايتد موشن بيكتشرز في دور العرض السينمائي بتقنية ثلاثي الأبعاد الفيلم المنتظر The Wolverine، وهو الفيلم الثاني في السلسلة المستلهمة من صاحب المخالب الشهيرة في X-Man، وللمرة السادسة يقدم هيوجاكمان شخصية وولفرين بعد أن بدأ في تقديم دور المتحول الخالد في عام 2000.

فيلم The Wolverine من إنتاج هيو جاكمان وإخراج جيمس مانجولد مخرج أفلام Girl,Interrupted ،Walk the Line وKnight and Day، وقد تم إطلاق الفيلم في دور العرض المصرية بتقنية ثلاثي الأبعاد من خلال يونايد موشن بيكتشرز كبرى شركات التوزيع السينمائي في العالم العربي.

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