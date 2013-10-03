بالصور| إيما واتسون تحضر العرض الخاص لـ"gravity" في نيويورك

كتب : مروة مدحت منذ 13 دقيقة

حضرت بالأمس الممثلة الإنجليزية إيما واتسون، العرض الخاص لفيلم الخيال العلمي المقرر طرحه في السينمات خلال أيام "gravity" في نيويورك، وظهرت واتسون مرتدية فستانًا أبيض قصيرًا عاري الكتفين، وتميّز فستانها بالبساطة الشديدة فلم يحتوي على أي تطريز، كما رفعت واتسون شعرها لأعلى وارتدت حذاءً يتداخل بين الأبيض والذهبي.

الجدير بالذكر أن فيلم الخيال العلمي "gravity"، تم طرحه للعرض الخاص منذ أسبوع تقريبًا، ومن المقرر طرحه في السينمات الأمريكية اليوم، بينما يبدأ عرضه في السينمات المصرية يوم 9 من الشهر الجاري، وهو من بطولة ساندرا بولوك وجورج كلوني.