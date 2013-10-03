بالصور| كاتي بيري تظهر بفستان وردي بسيط في أسبوع الموضة في باريس

كتب : مروة مدحت منذ 7 دقائق

مظهرها الغريب أحيانا والمثير أحيانا أخرى الذي اعتاد عليه محبوها في كل إطلالة جديدة لها، جعل من الغريب أن تظهر هذا الأسبوع خلال أحد عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس، بفستان بسيط وشعر مرفوع لأعلى مع وضع مكياج بسيط. إنها المغنية كاتي بيري.

حرصت كاتي كغيرها من الفنانات على عدم تفويت أسبوع الموضة في باريس، فظهرت خلال عرض أزياء "Mademoiselle C premiere"، مرتدية فستان طويل وردي اللون ويتداخل مع اللون الأسود عند الصدر، ذو أكمام طويلة من الستان الأسود، وظهرت كاتي أيضا خلال عرض آخر في أسبوع الموضة، مرتدية فستان أسود طويل مغطى بالورد الأبيض.