تشكيل لجنة لمراجعة ملفات المتقدمات لوظيفة “معلم رياض اطفال” بالسويس

قرر اللواء العربي السروي محافظ السويس تشكيل لجنة مكونة من مديرية التربية والتعليم و مدير جهاز تشغيل الشباب ومدير خدمة المواطنين بالمحافظة لمراجعة ملفات الطلبات التي قدمت من الخريجات من ابناء السويس للتعيين بوظيفة معلم لرياض الاطفال بالمدارس.

واكد السعيد شومان مدير مديرية التربية والتعليم بانه تم تعيين 43 معلماً لرياض الاطفال من الذين تقدمن بالطلبات لهذه الوظيفة مؤكدا ان لهم الاولوية في التعيين .

واشار مدير عام التربية والتعليم الى انه سيتم مراجعة الملفات التي قدمت ويراعى فيها تخصصات رياض الاطفال والخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب شعبة علم نفس والاجتماع تربوي وليسانس الآداب شعبة لغة انجليزية وتربية لغة انجليزية بالاضافة لدبلومة تربوية وكذلك كلية حاسب آلي ( كلية تربية ) او بكالوريوس حاسب ونظم معلومات على ان يتم الاختيار من هذه المؤهلات .

واكد مدير تشغيل الشباب محمد عجمي بانه سيتم الاختيار للطلبات المقدمة بأن تكون من مواليد محافظة السويس ثم بيانات اقدمية التخرج والتقدير العام للتخرج ثم السن الاكبر وان تكون قد ادت المتقدمة الخدمة العامة ثم المؤهل الاعلى او دبلومة فى نفس التخصص ، ثم الاقرار على انه سيتم فسخ التعاقد اوالغاء التعيين فى حالة المطالبة بتسوية حالتها الوظيفية وترك التدريس برياض الاطفال .

واعطى المحافظ اللواء العربى السروى تعليماته للجنة المشكلة بان تبدأ عملها بداية الاسبوع القادم واعداد تقرير والنتائج بسرعة بعد فحص الملفات التى قدمت على ان تقدم اللجنة تقريراً كاملاً خلال الاسبوع القادم تعلن النتيجة للجميع بعد ذلك بكل شفافية .

حضر اللقاء السعيد شومان مدير عام التربية والتعليم و محمد عجمى مدير عام تشغيل الشباب وجمال عبد الحميد مدير خدمة المواطنين بالمحافظة ومحمد خزيم مدير العلاقات العامة بالتربية والتعليم .