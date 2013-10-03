الأثار: اكتشاف تمثال لرمسيس الثانى بتل بسطا بالشرقية

كشفت البعثة الأثرية الألمانية المصرية المشتركة عن تمثال للملك رمسيس الثاني مصنوع من الجرانيت الاحمر، يبلغ ارتفاعه 195 سم وعرضه 160 سم ، يعود للأسرة التاسعة عشر من عصر الدولة الحديثة ، وذلك أثناء إجراء الحفائر الأثرية التى تجريها البعثة بالمنطقة الواقعة شرق المعبد الكبير المعروف بمعبد الالهة باستت ( التى رمز لها بالقطة ) بتل بسطا بمحافظة الشرقية ، على بعد 85 كم شمال شرق القاهرة .

صرح بذلك الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار اليوم الخميس مؤكدا أن منطقة تل بسطا تعد من المناطق الأثرية الضاربة فى عمق التاريخ ، فأقدم الآثار المكتشفة بها تعود إلى عصر الأسرة الرابعة ، وكانت مركزا دينيا هاما وإحدى عواصم مصر القديمة ، ونظرا لموقعها على مدخل مصر الشرقي فقد واجهت أفواج القادمين من الشرق عبر سيناء ، وعاصرت العديد من الفاتحين والغزاة ، مما يضفي على هذا الموقع أهمية أثرية وجغرافية لا تزال تحتاج إلى مزيد من أعمال التنقيب لتبوح بالمزيد من الاكتشافات .

وأوضح إبراهيم أن التمثال يمثل الملك رمسيس الثانى واقفا يتوسط المعبودة حتحور والمعبود بتاح ، يوجد على ظهره نقوش وكتابات باللغة المصرية القديمة تسجل اسم رمسيس الثانى و بعض الآلهة .

من جانبه .. قال الدكتور محمد عبد المقصود القائم باعمال رئيس قطاع الاثار المصرية إن البعثة نجحت أيضا في الكشف عن تمثال اخر لاحد كبار موظفى الدولة فى عصر الاسرة 19 ، مصنوع من الحجر الرملى يبلغ ارتفاعه 35 سم وعرضه 25 سم ، و يحمل نص باللغة المصرية القديمة يشير الى انه مهدى الى الالهة باستت وسخمت وحور اختى ، لافتا الى ان التمثالين نقلا من موقع اكتشافهما إلى المتحف المفتوح بتل بسطا .

وأضاف أن هذا الكشف بالاضافة إلى الاكتشافات التى حققتها البعثة فى الاعوام السابقة يمكن أن تكون مقدمة للكشف عن معبد أخر يعود لعصر الدولة الحديثة بتل بسطا .

ا.ش.ا