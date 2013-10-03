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شباب الأزهر يطالبون بحذف كلمة “مباديء” من المادة الثانية

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شباب الأزهر يطالبون بحذف كلمة “مباديء” من المادة الثانية شباب الأزهر يطالبون بحذف كلمة “مباديء” من المادة الثانية

جانب من اجتماعات لجنة الخمسين

طالب ممثلو شباب الأزهر الشريف بنص دستوري يوفر الحماية للأئمة ويصون حقوقهم ويعظم من احترام الزي الأزهري، مع ضرورة أخذ رأي هيئة كبار العلماء في العلوم الإسلامية، وحذف كلمة “مباديء” من المادة الثانية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الحوار والتواصل المجتمعي برئاسة سامح عاشور مع ممثلي شباب الأزهر بمقر مجلس الشورى.

واقترح بعض المشاركين حذف كلمة “مباديء” من المادة الثانية للدستور “لأن ليس لها تعريف واضح”، مع تشكيل لجنة علمية تختار المصدر الرئيس للتشريع، مؤيدين في الوقت نفسه اختيار الفقه الإسلامي بديلا لكلمة مباديء في هذه المادة.

وأكد بعض المشاركين كذلك على ضرورة الحفاظ على هوية الدولة واللغة العربية، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة نبذ العنف والتطرف ورفض أية محاولات لتشويه صورة الإسلام والمسلمين.

وتباينت رؤى المشاركين حول فكرة وضع مادة في الدستور لغير أصحاب الديانات السماوية، حيث رفضها البعض تماماً باعتبار أنها ستفتح الباب أمام مجموعات مرفوضة من المجتمع مثل “عبدة الشيطان”، فيما أيد آخرين وضعها شريطة أن يتقدم المعنيون بها بمقترحات تقنن أوضاعهم بما يضمن عدم المساس بالأخلاق العامة ونسيج المجتمع الواحد.

ا.ش.ا

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