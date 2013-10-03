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وزير القوى العاملة بالإسكندرية يناقش مع عمال الشركات المتضريين مشاكلهم ويتعهد بحلها

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وزير القوى العاملة

أكد كمال ابو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة بوقوع ظلم على العمال  ، منوهاً  أن الانتقالية مكلفة بحل الازمات  فى وقت محدد .

وشدد “ابو عيطه ” على ضرورة وضع حجر اساس للوزارات التى سوف تاتى بعدنا ،  مضيفا  أنه ليس لدي قرار بفصل او إعادة عامل إلى عمله وسنحاول استخدم العدل قدر المستطاع .

وناشد  وزير القوى العاملة  العمال بضرورة مد يد العون للحكومة لحل المشاكل بهدوء دون ان يقوم العامل بسب وقذف أصحاب  العمل، وهو الامر الذى يعرقل الامور ويزيدها تعقيدا  .

جاء ذلك خلال الندوة التى أقامها بمركز الابداع بالاسكندرية ظهر اليوم الخميس بحضور محافظ الإسكندرية – اللواء طارق مهدى ومحمد سعد – وكيل وزارة القوى العاملة لحل مشاكل العمال المفصولين  اصحاب الشركات.
> وقد تجمهر عمال الشركات حاملين الافتات لاستقبال ابو عيطه، وطالبوه بضرورة التدخل السريع لحل مشاكلهم والتى تتفاقم كل يوم يتثنى لهم الحياه الأدمية، وخصوصاً أن بعض الشركات مثل شركة مساهمة البحيرة لم يتقاضى عمالها رواتبهم الشهرية منذ 4 أشهر.

 

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