عمرو دياب يحتفل بمرور 30 عاما على مشواره الفني بحفل ثاني أيام العيد

كتب : شريف حسين منذ 55 دقيقة

يحتفل الفنان عمرو دياب مع جمهوره وعشاقه، بمرور 30 عاما على بداية مشواره الفني، ثاني أيام عيد الأضحى الموافق 16 أكتوبر بمنتجع "إماريتس هايتس" بالساحل الشمالي.

ويواكب احتفال دياب بمرور 30 عاما على بدء مسيرته الفنية احتفاله أيضا بصدور ألبومه الجديد، والذي يغني بعض أغانيه لأول مرة أمام جمهوره في حفل الساحل الشمالى.

وقال سامي القريني، رئيس مجلس إدارة "إماريتس هايتس"، إن الحفل من المنتظر أن يتخطي عدد الحاضرين به 20 ألفا، وأن المكان الذي سيقام عليه الحفل يسع 40 ألفا، مضيفا أنه سيقام على هضبة إماريتس هايتس.