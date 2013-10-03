أنجلينا جولي تصور ثاني أفلامها كمخرجة في أستراليا

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

تتوجه النجمة الأمريكية أنجلينا جولي إلى أستراليا لتصوير ثاني أفلامها كمخرجة سينمائية، وذلك بعد زيارتها الأولى في منتصف سبتمبر الماضي لاستكشاف مواقع التصوير لفيلم Unbroken، الذي يحكي قصة لويس زامبريني الطيار الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.

وصرح نائب رئيس وزراء ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية بأن الولاية كافحت من أجل تصوير الفيلم في أستراليا، وقال "إن هذه الخطوة ستوضح المستويات العالمية لقدرتنا على الإنتاج السينمائي، كما أنها ستدر ملايين الدولارات على اقتصاد الولاية وستخلق أكثر من 300 فرصة عمل".

يذكر أن قصة الفيلم مأخوذة عن رواية الكاتبة لورا هلينبراد الصادرة عام 2010، وهي قصة صمود وتضحية تحكي عن حياة زامبريني الذي كان بطلا رياضيا مثّل الولايات المتحدة في الألعاب الأولمبية عام 1936، والذي نجى من حادث تحطم طائرته بالمحيط الهادي أثناء قتال اليابان، ووقوعه أسيرا في أحد المعتقلات الحربية لثلاث سنوات، ثم عودته للولايات المتحدة في نهاية الحرب.