بدء تصوير فيلم عن حياة الأسطورة بيليه الأسبوع الجاري

(إفي) - تشهد البرازيل الأسبوع الجاري بدء تصوير فيلم يتناول حياة أسطورة كرة القدم البرازيلي السابق بيليه، وتحديدا السنوات الأولى منها وحتى فوزه مع منتخب بلاده للمرة الأولى ببطولة كأس العالم 1958 عندما كان عمره 17 عاما.

وذكرت مجلة (هوليوود ريبورتر) أن الفيلم، الذي كتب السيناريو له وسيخرجه مايكل وجيف زيمباليست، سيشارك في بطولته الممثل المكسيكي الشاب دييجو بونيتا وبيسنتي دونفوريو وكولم ميني ورودريجو سانتورو وسيو جورجي.

وسيجسد دور بيله ممثلان هما: ليوناردو ليما كرفاليو (حيث سيقوم بدور اللاعب المعتزل وهو في العاشرة من عمره)، وكيفن باولا الذي سيؤدي دور الأسطورة وهو في الـ13 حتى إتمام عامه الـ17.

يشار إلى أن هذا الفيلم من إنتاج "Brian Grazer" و"Imagine Entertainment"، ومن المقرر طرحه في دور العرض قبل انطلاق مونديال 2014 بالبرازيل.

وسيتطرق هذا الفيلم إلى حياة بيليه اعتبارا من بداية مسيرته الرياضية وحتى تتويجه بمونديال السويد عام 1958.

يذكر أن بيليه ولد في 23 أكتوبر من عام 1940 بالبرازيل وهو يعتبر بنظر الكثيرين الأفضل في تاريخ كرة القدم، كما أنه يعد بطلا قوميا داخل بلاده.

وبات بيليه أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع منتخب البرازيل، علما بأن رصيده من الأهداف على مدار مسيرته الرياضية بلغ 1068 هدفا، وهو لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، وقد اعتزل اللعبة في 1977 وبعدها أصبح سفيرا للساحرة المستديرة.