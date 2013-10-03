أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

حجازي يدعو رجال الأعمال لتنشيط المشروعات المتعثرة لدعم الاستثمار الأجنبي

Google+ Print
حجازي يدعو رجال الأعمال لتنشيط المشروعات المتعثرة لدعم الاستثمار الأجنبي حجازي يدعو رجال الأعمال لتنشيط المشروعات المتعثرة لدعم الاستثمار الأجنبي

كتب : حسن عثمان منذ 16 دقيقة

دعا الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، المستثمرين وشباب رجال الأعمال إلى تنشيط مشروعاتهم والإسراع في إعادة تشغيل المتوقف منها بسبب تعثرها، وذلك لتقديم رسالة إلى المستثمرين الأجانب تدعوهم للثقة في الاقتصاد المصري وجدوى ضخ أموالهم في ، وأكد أن الدولة يقوم نظامها الاقتصادي على السوق الذي يعتمد على المنافسة والشراكة بين رجال الأعمال والدولة.

وقال مصطفى حجازي، خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت عنوان "رؤية الدولة للمرحلة الحالية ودور مجتمع الأعمال"، إنه يجب التركيز على جميع المسارات من خلال إقامة مشروعات صغيرة بجوار المشروعات الكبيرة حتى تكون هناك صناعة تكاملية وتنافسية لتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة وتشغيل الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان

رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين