حجازي يدعو رجال الأعمال لتنشيط المشروعات المتعثرة لدعم الاستثمار الأجنبي

كتب : حسن عثمان منذ 16 دقيقة

دعا الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، المستثمرين وشباب رجال الأعمال إلى تنشيط مشروعاتهم والإسراع في إعادة تشغيل المتوقف منها بسبب تعثرها، وذلك لتقديم رسالة إلى المستثمرين الأجانب تدعوهم للثقة في الاقتصاد المصري وجدوى ضخ أموالهم في مصر، وأكد أن الدولة يقوم نظامها الاقتصادي على اقتصاد السوق الذي يعتمد على المنافسة والشراكة بين رجال الأعمال والدولة.

وقال مصطفى حجازي، خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت عنوان "رؤية الدولة للمرحلة الحالية ودور مجتمع الأعمال"، إنه يجب التركيز على جميع المسارات من خلال إقامة مشروعات صغيرة بجوار المشروعات الكبيرة حتى تكون هناك صناعة تكاملية وتنافسية لتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة وتشغيل الشباب.