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أئمة الأوقاف يطالبون بالإبقاء على المادة 219 في الدستور.. وحذف "مبادىء" من الثانية

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أئمة الأوقاف يطالبون بالإبقاء على المادة 219 في الدستور.. وحذف "مبادىء" من الثانية أئمة الأوقاف يطالبون بالإبقاء على المادة 219 في الدستور.. وحذف "مبادىء" من الثانية

كتب : محمد حمدي منذ 14 دقيقة

طالب عدد من أئمة وزارة الأوقاف ودعاة الأزهر الشريف بحذف المادة الثالثة من الدستور الخاصة باحتكام غير المسلمين أو المسيحين واليهود لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، وقالوا خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لهم جلسة الحوارات المجتمعية المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن المادة الثانية تتضمن نفس المعنى والشريعة الإسلامية ومبادئها تكفل لهم الاحتكام لشرائعهم، كما طالبوا بالإبقاء على المادة 219 أو حذف كلمة مبادىء من المادة الثانية.

وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إنه من أنصار حذف المادة الثالثة وهي وضعت في إطار صفقة لتمرير المادة 219، لأن مبادىء الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية تكفل لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم.

وقال عبد الله رشدي، إمام وخطيب بإحدى مساجد الجديدة، "أطالب بحذف المادة الثالثة لأن مبادىء الشريعة المنصوص عليها بالمادة الثانية تعطي الحق لليهود والنصارى في الاحتكام لشرائعهم".

كما طالب بالإبقاء على المادة 219 لأنها هي التفسير الصحيح لمبادىء الشريعة الإسلامية، على حد تعبيره.

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