مصدر سوري: مفتشو الأمم المتحدة يبدأون تفكيك أسلحة كيميائية بدمشق

أعلن مصدر سوري أن مفتشي الأمم المتحدة بدأوا العمل على تفكيك أسلحة كيميائية في سوريا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”، عن المصدر قوله إن مسئولين سوريين يرفضون الكشف عن الأماكن التي يزورها المفتشون الأمميون، لأسباب أمنية تتعلق بالأمن الوطني وكذلك سلامة المفتشين.

وكان قد بدأ خبراء نزع الأسلحة الكيمياوية أمس الأربعاء وضع قائمة بترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية، والتحقق من لائحة المواقع التي قدمتها دمشق، وإجراء فحوص ميدانية، وهى المرحلة الأولى في مهمتهم قبل الانتقال إلى عملية التخلص من الترسانة الكيمياوية.

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