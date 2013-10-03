مشادة بين محافظ الإسكندرية وقوات تأمين "أبوعيطة" بعد منعهم دخول العمال المؤتمر الصحفي

كتب : رحاب عبد الله منذ 59 دقيقة

نشبت مشادات كلامية حادة بين قوات الأمن المخصصة لتأمين وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، وبين اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، بعد محاولة الأمن منع مجموعة من العمال من الدخول لحضور المؤتمر الصحفي لوزير القوى العاملة والذي من المقرر عقده بعد قليل بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

ورفض محافظ الإسكندرية محاولات قوات الأمن منع دخول العمال إلى قاعة المؤتمرات بالمركز، قائلاً إن المحافظ وأمن المحافظة هم المسؤولون عن تأمين أي ضيف بالمدينة وغير مسموح لأي أحد آخر لمنع المواطنين من دخول أي مكان بالمدينة ما داموا سليتزمون بالآداب والقواعد العامة".

ثم دخل المحافظ إلى قاعة المؤتمرات وأمسك بالميكرفون وصرخ في الحضور قائلاً: "أنا اللواء طارق المهدي وأستقبل كل يوم ضيوف جدد سواء وزير التعليم أو السياحة أو القوى العاملة وحماية أي ضيف هي مسؤوليتي أنا فقط ولا يحق لأي فرد أن يمنع المواطنين من الدخول ومن حق كل مواطن أن يسأل ما يريد ويتحدث إلى الضيف فيما يشاء بدون خوف أو تردد ما دام سيلتزم بقواعد الأدب واللياقة".