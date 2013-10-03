فنادق 7 نجوم:عناوين للفخامة والترف

لا تقتصر الفخامة على فنادق الـ 5 نجوم، بل تتخطّاها لتصل إلى فئة الـ7 نجوم، حيث للترف عنوان، وللرفاهية مكان.

"سيدتي نت" يقدّم لك أفضل فنادق الـ7 نجوم في العالم:

- Pangu 7 Star Hotel في الصين:

يقع هذا الفندق المؤلف من أبنية متعددة في قلب العاصمة الصينية "بكين"، وكان يعرف سابقاً باسم Morgan Plaza. يبعد بضع خطوات عن "المكتبة الوطنية الصينية" National Library Of China التي تعتبر الرابعة في العالم. ويحوي 234 غرفة فخمة، مصمّمة وفقاً للطراز الصيني الحديث، وتحظى كلّ واحدة منها بتجهيزات متكاملة، تشمل حمّاماً رخاميّاً خاصّاً، يضمّ حوض استحمام ودُشّاً ولوازم استحمام من ماركة Hermes، بالإضافة إلى إطلالة بانوراميّة ساحرة. وقد تمّ بناء الفندق على شكل تنّين، يرمز إلى العقيدة الصينيّة.وتتعدّد في "لوبي" الفندق الفسيح الزخارف الصينية والغربية، فيزدان بالأعمدة الرخاميّة والمنحوتات الخشبية المنوّعة. وتقدّم لك مطاعم الفندق خياراً واسعاً من الأطباق الصينيّة واليابانيّة والفرنسيّة...

- Town House Galleria Hotel، في إيطاليا:

يقع هذا الفندق، الذي افتتح سنة 2007، داخل منطقة التسوّق Galleria Vittorio Emanuele II في "ميلانو" الإيطالية. وقد منحته شركة الرقابة الخاصّة SGS فئة 7 نجوم. ويفوق عدد غرفه الـ 500 غرفة فخمة، ذات أرضيّة خشبيّة. ويوفّر لك أساليب الراحة والرفاهية كافةً، ليتصدّر بذا قائمة أفضل الفنادق العالميّة، حيث يمكنك تذوّق أشهى الأطباق الكلاسيكية الإيطالية في مطعم الفندق La Sinfonia.

- فندق Mandarin Oriental، في ماليزيا:

يقع هذا الفندق في "كوالالمبور"، بين برجي "بتروناس" التوأم الشهيرين، ويبعد حوالى 65 كيلومتراً عن "مطار كوالالمبور الدولي"، وعلى مسافة قريبة جداً من "شارع العرب". ويقدّم أرقى خدمات الترفيه لنزلائه، كدروس اليوغا والاسترخاء في حوض الاستحمام الساخن وفي مرافق الساونا. كما صًمّمت جميع غرفه بأسلوب عصريّ فخم، لتحتوي كلّ منها على حمام رخاميّ مجهّز بمستلزمات الاستحمام كافةً. كما تقدّم مطاعم الفندق الفخمة لائحة واسعة من الأطباق الغربيّة والصينيّة واليابانيّة لترضي جميع الأذواق.

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