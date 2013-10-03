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"أشعة إكس" أحدث طرق العلاج فى تشخيص حالات انسداد القنوات المرارية

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"أشعة إكس" أحدث طرق العلاج فى تشخيص حالات انسداد القنوات المرارية "أشعة إكس" أحدث طرق العلاج فى تشخيص حالات انسداد القنوات المرارية

مع التقدم التكنولوجى المستمر فى المجالات الطبية المختلفة، بدأ الآن تطبيق استخدام أشعة إكس ثلاثية الأبعاد فى تشخيص حالات انسداد القنوات المرارية للوصول لأدق التفاصيل الممكنة، ومعرفة سبب الانسداد كما قال الدكتور أحمد بهاء الدين- استشارى الجهاز الهضمى وعلاج المناظير، ويتم هذا التطبيق فى الدول المتقدمة ولم يطبق هذا الاكتشاف فى حتى اللحظة، نظراً لحداثة الاكتشاف، ومازالت الدراسات والأبحاث الطبية فى دول العالم قائمة من أجل تطبيق هذا النوع الجديد.

وأشار بهاء إلى أن ارتفاع نسبة الصفراء بالدم له الكثير من الأسباب الطبية منها وجود انسداد بالقنوات المرارية، وتلك الحالات تستدعى إجراء منظار استكشافى للقنوات المرارية مع حقن صبغة خاصة، واستخدام أشعة إكس لمعرفة ما إذا كان سبب الانسداد وجود حصوات بالقنوات المرارية، أو وجود ضيق، سواء كان ضيق حميد أو نتيجة وجود أورام. وفى بعض الحالات يكون من الصعب تحديد التفاصيل الدقيقة جدا لتشخيص سبب الانسداد باستخدام أشعة إكس التقليدية، بينما يحتاج الطبيب لمعرفته، حيث عليه الإجراءات العلاجية إما باستخدام المنظار أو بوسائل علاجية أخرى.
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