الرياضة قد يكون لها تأثير علاجى كالأدوية

حركة الجسم ذات تأثير بالغ الفعالية على المرضى الذين يعانون من مشاكل فى القلب وداء السكرى (رويترز)، قال باحثون من بريطانيا وأمريكا فى دراسة موسعة إن النشاط الرياضى يمكن أن تكون له نفس الآثار الإيجابية للأدوية، مما جعلهم يوصون باعتبارها طريقة علاجية معتمدة.

وشارك فى الدراسة باحثون من كلية لندن للاقتصاد وكلية طب هارفارد ونشرت نتائجها أمس الأربعاء فى مجلة "بريتيش ميديكال جورنال" البريطانية المعنية بالأدوية، وتوصلت إلى أن حركة الجسم ذات تأثير بالغ الفعالية على المرضى الذين يعانون من مشاكل فى القلب والمصابين بالسكرى.

ولخّص الفريق البحثى فى دراسته عدة بحوث سابقة حصل من خلالها على بيانات 339 ألف شخص أصيبوا بسكتة دماغية أو أمراض قلبية أو مقدمات مرض السكرى.

وأوصى الباحثون بوصف الرياضة مستقبلا للمرضى باعتبارها أحد الطرق العلاجية المعتمدة.

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