13 قتيلاً في هجوم لـ «طالبان» على مجموعة إسلامية مسلحة في باكستان

قتل 13 شخصا على الأقل، الخميس، في شمال غرب باكستان في هجوم انتحاري ترافق مع هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه عناصر من «طالبان» الباكستانية ضد مجموعة إسلامية منافسة، كما قال مسؤولون . وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفرنسية إن مقاتلين من حركة «طالبان» الباكستانية هاجموا مقر الملا نبي حنفي زعيم ميليشيا إسلامية مناهضة لـ«طالبان» الواقع قرب الحدود الأفغانية . وقام انتحاري يقود سيارة مفخخة باقتحام حرم المبنى ثم شن مقاتلون هجوما بالأسلحة الرشاشة، بحسب المسؤولين . وقال مسؤول في أوراكزاي «قتل عشرة مقاتلين على الأقل من مجموعة حنفي ومهاجمان والانتحاري، وأصيب حوالى عشرين شخصا بجروح بينهم امرأتان»، وأضاف أن «الملا حنفي أصيب بجروح لكنه نجا من الهجوم» . وقال مصدر أمني في بيشاور شمال غرب باكستان ان رجال الملا حنفي طوقوا المنطقة بعد الهجوم وأكد الحصيلة نفسها . وتبنت حركة «طالبان» الباكستانية التي تقاتل القوات الباكستانية منذ تأسيسها في 2007 هذا الهجوم، وقال شهيد الله شهيد الناطق باسم «طالبان» الباكستانية إن «حنفي كان يقاتل ضد حركة طالبان، وكل شخص يقاتل ضدنا سيلقى المصير نفسه».

شبكةعيونالإخبارية

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