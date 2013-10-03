«كيري» يُطمئن إسرائيل: سنحكم على إيران بأفعالها لا بأقوالها

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تحكم على إيران بناء على أقوالها بعدما وعدت بالانفتاح بخصوص برنامجها النووي . وأكد للصحفيين في طوكيو «أطمئن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وشعب إسرائيل إلى أن لا شيء نقوم به سيكون مبنيا على الثقة»، مضيفا «سيكون مستندا إلى سلسلة خطوات تضمن لنا جميعا بأننا متيقنون مما يحصل».وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بضرورة تفكيك المشروع النووي الإيراني بالكامل، داعيا الولايات المتحدة الى مواصلة الضغوط والعقوبات المفروضة على إيران وإبداء موقف حازم تجاهها إذا أرادت تسوية هذه القضية بالطرق السلمية ومنع نشوب حرب جديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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