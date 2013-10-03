"القلعة" تستحوذ على 49% من سفنكس للزجاج فى إطار خطتها لزيادة رأس المال

قامت شركة القلعة بإبرام اتفاقية للاستحواذ على كامل حصة دى إتش إنفستورز ليميتد فى شركة سفنكس للزجاج، والتى تصل إلى 49% من أسهم الشركة، كما أكدت دى إتش إنفستورز ليميتد مساهمتها فى الزيادة المرتقبة لرأسمال شركة القلعة التى تبلغ قيمتها 3.64 مليار جنيه.

وأوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الشركة أبرمت اليوم اتفاقية الشراء مع دى إتش إنفستورز ليميتد التى تعد من أبرز الشركاء القدامى للقلعة، وذلك للاستحواذ على حصة نسبتها 49% فى شركة سفنكس للزجاج، بما يمثل كامل حصة دى إتش إنفستورز ليميتد فى الشركة.

وأضاف هيكل، أن شركة دى إتش إنفستورز ليميتد أكدت على مساهمتها فى الزيادة المرتقبة لرأسمال شركة القلعة، والمزمع تنفيذها عقب الحصول على موافقة السادة المساهمين فى الجمعية العامة غير العادية.

وقالت القلعة، فى بيان لها اليوم، إنها تسعى للتحول إلى شركة استثمارية، بعد مسيرة ناجحة انتهجت خلالها نموذج الاستثمار المباشر الذى جعل منها أحد الكيانات الاستثمارية الكبرى بالقارة الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

ومن المقرر فى هذا الصدد أن تنعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة فى يوم 9 أكتوبر 2013 من أجل الموافقة على زيادة رأس المال إلى 8 مليارات جنيه بزيادة نقدية تصل إلى 3.64 مليار جنيه وبقيمة اسمية تصل إلى 5 جنيهات للسهم.

وتهدف القلعة إلى توظيف الحصيلة النقدية من أجل تمويل زيادة حصصها إلى ما يتراوح بين 51 و100% فى أغلب الشركات التابعة، خاصة الشركات العاملة فى 5 قطاعات استراتيجية هى الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.

وتتخصص شركة سفنكس للزجاج فى تصنيع الزجاج المسطح باعتبارها أحد مشروعات شركة جلاس وركس، وهى الشركة الاستثمارية التابعة للقلعة فى صناعة الزجاج بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتضم مشروعات جلاس وركس كلاً من شركة مصر لصناعة الزجاج وشركة سفنكس للزجاج، وتمتلك الأخيرة مصنعاً جديداً لإنتاج الزجاج المسطح الشفاف والملون والعاكس بطاقة إنتاجية 600 طن يومياً، ويقع المصنع على مساحة 220 ألف متر مربع فى مدينة السادات، حيث أصبح منذ افتتاحه فى أبريل 2010 المورد الرئيسى للعديد من المشروعات فى مصر وأسواق التصدير.