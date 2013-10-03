الكفاية الإنتاجية: قبول 8 آلاف طالب بمراكز التدريب المهنى

أعلن المهندس حسن الزير، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، أنه تم قبول 8 آلاف طالب بالمهن والتخصصات المختلفة بمراكز التدريب المهنى التابعة للمصلحة خلال هذا العام، بالإضافة إلى 3 آلاف طالب فى مراكز الشركات ومحطات التدريب بالشركات الصناعية التى تشرف عليها المصلحة وعددها 21 محطة وشركة صناعية.

وقال فى بيان له اليوم، إن المصلحة حريصة على إكساب الطلاب الجدد المهارات العملية والفنية للمهن المختلفة وتنمية قدراتهم الابتكارية، وذلك من خلال ربط المتدربين بمراكز التدريب المهنى المختلفة بالعمل داخل المصانع وتدريبهم عملياً على كافة أشكال العملية الإنتاجية لإكسابهم المهارات الإنتاجية اللازمة التى تحتاجها الصناعة المصرية حالياً، حيث تصل نسبة التدريب العملى للمتدربين بالمصلحة إلى 80% من إجمالى ساعات التدريب التى يحصل عليها المتدرب بالمراكز.

وأشار رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية إلى أن المتدربين سيتم تدريبهم طبقاً للتوسع فى المهن التى تتميز بالتكنولوجيا الحديثة، مثل مهنة cnc - مهنة صيانة معدات الحياكة - أشغال حديد زخرفى – صيانة ماكينات ومعدات مكتبية – صيانة الأدوات المنزلية, بالإضافة إلى تطوير المهن القائمة مثل (خراطة وبرادة – برادة مواسير ولحام وألوميتال وكريتال وطباعة مهارات من دهان وهياكل وصيانة وتكييف وتبريد – حاسب آلى – غزل ونسيج والعديد من التخصصات الأخرى)، والتى يتم التدريب بها فى 42 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى دعم الدولة لعمليات التدريب فى مراكز التدريب يصل إلى 3 آلاف جنيه لكل طالب سنويا، حيث تعتبر الدراسة شبه مجانية انطلاقا من الإيمان بأهمية توفير احتياجات الصناعة المصرية من العمالة الفنية الماهرة.

وقال إن هناك شراكات مع المجتمع الصناعى، حيث تم التعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية لإنشاء معهد لصناعة البلاستيك بالعباسية، وقد بدأت فيه الدراسة هذا العام وتم توقيع برتوكول آخر لإدخال مهنة البلاستيك بمركز التكنولوجيا المتميز، كما تم التعاون مع مجلس التدريب الصناعى وشركة سيمنس لاستكمال التركيب والتشغيل لعدد 12 معمل cnc – plc تم توريدها كمنحة من مجلس التدريب الصناعى عام 2007.

وأشار المهندس حسن الزير إلى أنه تم افتتاح مركز كفر الزيات الكورى، والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع كوريا الجنوبية منذ أكثر من 5 سنوات، كما تم افتتاح مركز طرة الأسمنت وقبول طلبه به هذا العام فى مهن متميزة، كما يجرى حالياً التجهيز لافتتاح مركز بنى سويف هذا العام وإدخال أحدث المهن التكنولوجية لخدمة الصناعية بالمنطقة، كما تم التوسع فى التدريب على مهنة صيانة الحاسبات والشبكات، حيث تم إدخالها لأول مرة فى مركزى الصف ومركز زهراء حلوان، وتم القبول طلبة بهما هذا العام، وجارى التنفيذ لإدخالها بمركز طرة الأسمنت وبنى سويف.