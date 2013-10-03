أبطال أكتوبر المتقاعدين: سعداء بتكريم السيسي لنا في ذكرى النصر

أحد الأبطال: مبارك كان يختار المقربين له ليكرمهم متجاهلا الأبطال الحقيقيين

كتب : رحاب عبدالله الخميس 03-10-2013 11:58

أعرب أبطال القوات المسلحة المتقاعدين من المشاركين في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، عن فرحتهم العارمة بعد تكريمهم للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب على يد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بعد مرور 40 سنة على مشاركتهم في حروب تحرير الوطن.

وقال اللواء حامد فتوح، أحد أبطال حرب الاستنزاف وأحد عناصر القوات الخاصة للاستطلاع خلف خطوط العدو بسيناء، إنها المرة الأولى منذ 40 عاماً التي يتم فيها تكريمنا في ذكرى انتصارات أكتوبر بعد أن تجاهلنا نظام مبارك وما تلاه.

وأضاف: "فوجئت يوم الأحد الماضي باتصال تليفوني من قيادة القوات البحرية يطالبنا بالتوجه للقاهرة لحضور حفل تكريم رموز من القوات المسلحة التي شاركت في حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، وبالفعل سافرت أنا وعدد من زملائي من الضباط المتقاعدين وتوجهنا إلى حيث حفل التكريم بمسرح نادي الجلاء بالقاهرة، ليسلمنا الفريق أول السيسي بنفسه درع القوات المسلحة".

وأعرب فتوح عن عجزه عن التعبير عن سعادته بهذا التكريم بعد أن ظن هو والكثيرون من أبطال أكتوبر أن التاريخ لن يذكرهم وأن ما قدموه للوطن محته الأنظمة الحاكمة واستبدلتهم بأبطال وهميين منهم من لم يحضر الحرب من الأساس.

وأشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يختار من يكرمهم في ذكرى انتصارات أكتوبر من المقربين إليه حتى وإن لم يشارك بعضهم في أي حروب، متجاهلاً الأبطال الحقيقيين، ثم جاء مرسي ليزيد الصورة سواداً فيحتفل بالنصر بين قتلة السادات من الإرهابيين وأعضاء الجماعات الإرهابية.

وأشاد فتوح بالفريق أول السيسي معبراً عن تفاؤله بمستقبل الوطن والقوات المسلحة تحت قيادته قائلاً: "لقد منّ الله علينا منذ سنوات بعيدة برجل جيش محترم نكن له جميعاً كل التقدير والعرفان، حاول بكل الطرق إرضاء الجميع ونصر الوطن ولم ينسَ حتى تكريم من شاركوا في أكتوبر وطوت صفحتهم الأنظمة السابقة لما يقرب من 40 عاماً".

فيما شن هجوماً حاداً على الفريق سامي عنان، بعد التصريحات الأخيرة وتواتر الأنباء حول ترشحه للرئاسة قائلاً: "عليه أن ينسى هذا الأمر تماماً ويبتعد عن ساحة الترشح للرئاسة نهائياً وخاصة وأنه كان أحد أسباب ما وصل إليه الوطن بعد أن ساعد في تسليم الوطن للإخوان على المفتاح".