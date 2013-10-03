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لليوم الثاني.. ممرضات مستشفى بكفرالشيخ يضربن عن الطعام للمطالبة بـ"العمل الخفيف"

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لليوم الثاني.. ممرضات مستشفى بكفرالشيخ يضربن عن الطعام للمطالبة بـ"العمل الخفيف" لليوم الثاني.. ممرضات مستشفى بكفرالشيخ يضربن عن الطعام للمطالبة بـ"العمل الخفيف"
وكيلة الوزارة: سيتم تحويل المضربات عن العمل للجنة الطبية بطنطا بناء على طلبهن

كتب : كرم القرشى الخميس 03-10-2013 11:48

لليوم الثاني، تستمر ثلاث ممرضات اليوم، بمستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، في إضرابهن عن الطعام، اعتراضًا منهن، على رفض اللجنة الطبية بكفر الشيخ تجديد قرار "عمل خفيف"، الذي حصلن عليه لظروفهن المرضية.

وقالت المضربات إنهن مستمرات في اﻹضراب عن الطعام حتى الاستجابة لمطالبهن المشروعة من العمل الخفيف نظرًا لظروفهن الصحية، والتي أقرت بها اللجنة الطبية، حيث يعانين من أمراض مزمنة تعوقهن عن أداء أعمال السهر هناء محي الدين، وفدية السيد، سماح محمد علي.

فيما أكدت الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إضراب الممرضات عن العمل، مشيرة إلى أنه تم تحويلهن للبند الثاني من عمل التمريض، طبقًا لتقرير اللجنة الطبية، والذي يقضي بعودتهم للعمل الطبيعي، وأنه تم تحويل المضربات عن العمل للجنة أخرى حسب تظلمهم، ولو استمر تظلمهم سيتم تحويلهم للجنة طبية بالتأمين الصحي بمدينة طنطا، مؤكدة عدم تدخل المديرية في أعمال اللجان الطبية.

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