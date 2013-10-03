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ضبط 2 من أنصار مرسي بتهمة إثارة الشغب ضد الجيش والشرطة عبر «فيس بوك»

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ضبط 2 من أنصار مرسي بتهمة إثارة الشغب ضد الجيش والشرطة عبر «فيس بوك» ضبط 2 من أنصار مرسي بتهمة إثارة الشغب ضد الجيش والشرطة عبر «فيس بوك»

ألقت مباحث المطرية، الخميس، القبض على 2 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة حشد عدد كبير للتظاهر، وإثارة الشغب ضد الجيش والشرطة في المطرية، والمناطق المجاورة لها، من خلال صفحة «المطرية ضد الانقلاب» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال محضر الضبط إن معلومات وردت إلى المقدم وائل متولي، رئيس مباحث قسم المطرية، بقيام «محمد. أ»، وشقيقه «محمود» بتنظيم وحشد التظاهرات، وإثارة الشغب من خلال صفحة «المطرية ضد الانقلاب»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين، وبحيازتهما كاميرا تصوير تحوي مقاطع للمظاهرات، وجهاز «لاب توب»، و3 طلقات خرطوش، وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بأنهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وتحصلهما على الكاميرا المضبوطة بحوزتهما من أمين حزب الحرية والعدالة بمنطقة المطرية، واستخدامها في تصوير المظاهرات والأحداث، وبثها للقنوات الفضائية «القدس، وأحرار 25، واليرموك، والحوار».

تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق.

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