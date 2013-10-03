الإسماعيلي يتفاوض مع الشرطة لضم دويدار

فتح مسؤولو الإسماعيلي باب المفاوضات مع نظرائهم في اتحاد الشرطة بشأن التعاقد مع مدافع الفريق أحمد دويدار.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com "محمد وهبه المدير الفنى للفريق طلب مجددا التعاقد مع اللاعب، خاصة بعد فشل إنتقاله إلى نادى بتروجيت."

وأضاف أبو السعود "شروط تعاقدنا سوف تكون نفس الشروط التى كان على أساسها سيتعاقد اللاعب مع بتروجيت وهى حصوله على 650 ألف جنيه بالإضافه إلى حصول ناديه على 350 ألف جنيه مقابل الإستغناء عنه."

وكان النادى الإسماعيلى قد سبق ودخل فى مفاوضات مع اللاعب، إلا إنه لم يتم الاتفاق على الشروط الماليه.