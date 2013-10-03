الطماطم والتونة لبشرة خالية من التجاعيد

معظم السيِّدات يتناولن الطماطم كونها تحتوي على العديد الفيتامينات المفيدة لصحَّة أجسامهنّ، ويستعملنها في صحونهنّ اليوميّة، كالسلطة وغيرها، لاسيما حين يتمّ طهوها، إذ تكون ذات فائدة جماليَّة كبيرة للبشرة والجلد، لغناها بمادَّة الـ "لايكوبين" lycopene، التي تساعد في القضاء على الجذور الحرّة.

لذلك تُعتبر الطماطم من أهمِّ الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على شباب البشرة.

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فكيف نستفيد من الطماطم لإبقاء بشرتنا نضرة وشابَّة؟!

عندما يتمّ تسخين الطماطم، يتمكَّن الجسم من الاستفادة من خواصّ الحماية من أشعَّة الشمس الموجودة داخلها. لذا، ينصحك "سيِّدتي نت" بطهو نصف فنجان من الطماطم، حتى تحصلي على 16 مللغراماً من مادَّة الـ"لايكوبين" الهامَّة لنضارة وشباب بشرتكِ، كما يمكنكِ الحصول على البديل المماثل للطماطم المطهوّة، وهو 1/16 من ثمرة البطيخ.

التونة

كذلك، فإنَّ التونة تحتوي على مادَّة تدعى "السلينيوم" selenium، التي تساعد في الحفاظ على بروتين الـ "إيلاستين" elastin، الذي يجعل الجلد ناعماً ومشدوداً. ويُعتقد أنَّ مادَّة "السلينيوم" المضادَّة للأكسدة تقوم بإيقاف تكوين الجذور الحرّة للأشعَّة فوق البنفسجيَّة الضَّارة؛ لذا تُصبح التونة من أفضل الأطعمة التي تساعد في الحماية من أشعَّة الشمس، وفي المحافظة على بشرة ناعمة وشابَّة ومشدودة.

لذلك ينصح بتناول 3 أونصات يوميّاً من سمك التونة، أي ما يُعادل نصف علبة، أو من البدائل المماثلة للتونة، وهي: المكسّرات البرازيليَّة، والديك الروميّ.

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