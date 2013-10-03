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عضو فى "بيت العائلة": يجب استرداد روح الوحدة الوطنية لتقدم مصر‎

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عضو فى "بيت العائلة": يجب استرداد روح الوحدة الوطنية لتقدم مصر‎ عضو فى "بيت العائلة": يجب استرداد روح الوحدة الوطنية لتقدم مصر‎

أكد الأنبا منير حنا عضو بيت العائلة المصرية أن دعوة وزير الأوقاف باسترداد الروح المصرية التى اختطفت هو أمر مهم بعد أن أزيل عنها التناغم وعانت من هجوم عليها منذ أحداث السبعينيات فى الزاوية الحمراء.

واعتبر الأنبا حنا أن الأمر يعتبر محوريا فى مما يثقل كاهل الأئمة والقساوسة الذين يسمعون كلام الإمام، وكلام القس وخطابه حتى يوجه المجتمع ككل نحو التعايش بعكس الخطاب العدائى.

وأوضح فى لقاء بيت العائلة بوزارة الأوقاف عن التعايش أن التنوع يغنى المجتمع ويوحده، متمنيا أن تشهد المساجد والكنائس استرداد روح التناغم والمحبة حتى تتقدم مصر لان مصر تهتم بالدين الذى هو مصدر للاهتمام فى مصر.

وأشار عضو "بيت العائلة" إلى أن الفكر الدينى الخاطئ يدمر المجتمع لا يبنيه، مؤكدا أنه موجود فى وزارة الأوقاف طالما كان الحديث بها عن الخطاب الدينى، وأنه يتابع تغيرات وزارة الأوقاف التى تدعم الخطاب الدينى، مشدداً على روح التنوع والمحبة بوزارة الأوقاف، مبديا شرفه كمصرى قبطى يسمع كلمة الله اكبر خمس مرات فى سماء مصر.

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مصر 365

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