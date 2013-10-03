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كرات الحلوى الهندية

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كرات الحلوى الهندية كرات الحلوى الهندية

المقادير:
-كوب من بودرة الحليب بودرة
-نصف كوب من الدقيق
-نصف ملعقة طعام من كربونات الصوديوم
-كوب من الحليب السائل
-نصف ملعقة كبيرة من "البايكنغ باودر"
-ملعقتان صغيرتان من الزبدة
-ملعقتان كبيرتان من السميد الناعم
-3 أكواب من الزيت، للقلي

المقادير للقطر:
-كوبان من السكر
-كوب من الماء
-ملعقة صغيرة من ماء زهر
-نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض

طريقة التحضير:
1- تخلط جميع المكوّنات ماعدا الزيت، في قدر عميقة نسبياً، وذلك حتى تتجانس.ثم، تشكّل على شكل كرات.
2- توضع الكرات في البرّاد لنصف ساعة.ثم، تسخّن مقلاة على النار تحتوي على زيت غزير، وتقلى هذه الحبّات حتى الاحمرار، ثم تغمس في القطر.
3- يمكن تقديم هذه الكرات اللذيذة، مع قليل من القرفة وجوز الهند المبشور.
4- لإعداد القطر:يضاف كلّ من السكر والماء إلى النار، ويحرّك هذا الخليط حتى الذوبان، ثم يدع حتى يغلي.يضاف ماء الزهر وعصير الليمون الحامض، مع التحريك، ويدع يغلي لدقائق ثلاث.

(هذه المقادير تكفي لستة أشخاص).

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سيدتي