الأعـمال الوطـنـيـة ترسخ حـب الوطـن في نفـوس الطـلاب

بحـث السلامـة المدرسيـة ودشـن احتفالـيـة تعلـيـم الشمال .. الثـقـفي:

إبراهيم شهاب، أحمد السلمي، صالح شبرق (جدة )

شهـد المديـر العام للتربية والتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي مساء أمس الحفل الذي نظمه تعليم جدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، للتعبير والاحتفاء بمناسبة مرور 83 عاما على توحيد الوطن العزيز والقضاء على الجهل والفـقـر، وذلك بمقر النادي الأدبي بجدة بمشاركة (3) آلاف طالب وطالبة.واشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات الوطنية التي عرفت بأمجاد الملك المؤسس رحمه الله وكذلك استعراض التطور الذي شهدته المملكة في عهد أبنائه من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الزاهر بالإنجازات.ودشن مدير التعليم المعرض الفني المصاحب للحفل الذي اشتمل على عدد من الرسومات الفنية من أعمال الطلاب، والذي لقى إعجاب وإشادة الحضور.وقال الثقفي، نعتز بهذه المناسبة المجيدة والبلاد تحتفل تحت ظل قيادتها الحكيمة، مشيدا بما وصل إليه التعليم خلال كل حقبة زمنية منذ عهد المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين (رعاه الله) من تقدم وتطور في أداء المعلمين وفي المباني المدرسية وفي المناهج التعليمية مبينا أن ذلك نـتـاج لرعاية كريمة ودعم سخي وكبير توليه قيادتنا الرشيدة للتربية والتعليم وغيرها من المجالات الاخرى. واعتبر الثقفي أن مثل هذه الأعمال الوطنية بمثابة زرع وترسيخ حب الوطن في نفوس الطلاب.من جهة أخرى حضر الثقفي احتفالية مدارس مكتب التربية والتعليم بشمال جدة بمناسبة اليوم الوطني، الذي أقيم بالصالة الرياضية المغلقة في مجمع الامير سلطان التعليمي.وفي ختام الحفل كرم الثقفي اللجان المنفذة للاحتفالية من مديري المجمعات والمدارس ومعلمي التربية الفنية والطلاب..إلى ذلك، بحث الثقفي مـع مديـر إدارة الدفاع المدني بجدة العميد سالم المطرفي، أمس عددا من القضايا المرتبطة بالسلامة المدرسية والتوعية وخطـط الإخلاء، موضحا بأنه تـم مناقشة التعاون المشترك بين التعليم والدفاع المدني ونوقش التدريـب على الإخلاء في المدارس، إضافة إلى التعريـج على أدوار مختصي السلامة في المدارس وتدريـبـهـم، كما استعرض محور قيادة الحوادث من قبل إدارة المدرسة والتوعية بأهمية السلامة المنزلـية وشهادات سلامة المنشأة التعليمية.