حرس الحدود يبحث عن بحار سقط في «المخطاف»

عبد الله الصقير (جدة)

تلقت غرفة عمليات حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة أمس الأول، بلاغا عن سقوط بحار في عرض البحر من سفية رابضة في منطقة المخطاف الخارجي لميناء جدة الإسلامي وذلك أثناء انتظار دورها في الدخول للميناء لتنزيل حمولتها التي على ظهرها وهي عبارة عن كميات من أكياس الشعير.وأبلغ «عكاظ» الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة العقيد بحري صالح بن محمد الشهري، أن السفينة التي سقط منها البحار، تحمل العلم الهندي وظلت رابضة في منطقة المخطاف الخارجي منذ 20 يوما في انتظار دورها للدخول للميناء لتنزيل حمولتها من أكياس الشعير، مشيرا إلى أنه وفور تلقي غرفة عمليات حرس الحدود خبر حادث سقوط البحار في منطقة المخطاف الداخلي لميناء جدة الإسلام، تم تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة لمباشرة عمليات البحث عن المفقود وعلى الفور تم تشكيل فرق إنقاذ للبحث عن البحار المفقود.وجرى البحث لليوم الثاني على التوالي على البحار الذي لم يتم العثور عليه، مبينا أنه ومع حلول الظلام الدامس ليلة البارحة توقف البحث لكي يتواصل اليوم الخميس. وأوضح العقيد الشهري، أن عملية البحث تشارك فيها عدد من الآليات منها زوارق بعيدة المدى من الوحدات البحرية والحوامتان برقان وزفاف، وطائرة عمودية من طيران الأمن الداخلي، إضافة لزورق متوسط المدى من وحدة ميناء جدة الإسلامي وزوارق ساحلية تابعة لحرس الحدود.يذكر أن «السفينة فيشقا يبرتي» حاملة للعلم الهندي وعلى متنها 25 بحارا من جنسيات مختلفة، وعلى ظهرها كميات من أكياس الشعير قادمة للمملكة.