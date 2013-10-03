تجديد حبس المتهمين بتعطيل حركة مترو الانفاق 15يومَا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس 17 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التى أجرتها النيابة معهم بتهمة تعطيل حركة سير مترو الأنفاق في محطتي رمسيس وسانت تريزا وذلك استجابة إلى دعوات جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل خطوط مترو الإنفاق لاستعادة الشرعية.

وتقدم محامى المتهمين بإستئناف على قرار تجديد حبس المتهمين أمام نيابة الأزبكية مستندا الى ان معظم المتهمين طلاب وأن الدراسة بدأت وبالتالى سوف تتعطل دراستهم ما سيضر بمستقبلهم.

وكانت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة قد اصدرت قرار بحبس المتهمين بعد أن وجهت اليهم اتهامات بتعطيل حركة سير مترو الأنفاق بمحطتي رمسيس وسانت تريزا والتعدى على الموظفين بالمحطات أثناء تأدية اعمالهم.