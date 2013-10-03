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اليوم.. انطلاق اللقاءات الحوارية بالقاهرة من مسرح وزارة الشباب

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اليوم.. انطلاق اللقاءات الحوارية بالقاهرة من مسرح وزارة الشباب اليوم.. انطلاق اللقاءات الحوارية بالقاهرة من مسرح وزارة الشباب

تنظم وزارة الشباب، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لقاءً حوارياً، اليوم الخميس، على مسرح وزارة الشباب، بحضور اللواء الدكتور أحمد رجائى عطية الخبير العسكرى، وسامية زين العابدين رئيس القسم السياسى والعسكرى بجريدة المساء.

ويتناول اللقاء الواقع السياسى الراهن الذى تعيشه البلاد، والآليات الفاعلة التى ينبغى اتباعها للعبور بمصر إلى بر الأمان، علاوة على الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

وتدعو الوزارة الشباب الراغبين لحضور اللقاء للمشاركة بالآراء والأفكار البناءة التى تساهم فى تحقيق تقدم المجتمع وتطوره.

يأتى اللقاء ضمن سلسلة حوارات شبابية تنفذها وزارة الشباب بمختلف محافظات تحت شعار "معا نتحاور لبناء مصر"، وانطلق أول اللقاءات يوم السبت 14 سبتمبر الماضى بمحافظة كفر الشيخ، بحضور المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً.
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مصر 365

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