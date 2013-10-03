البيئة: السيطرة على بقعة زيتية برأس السبيل بمدينة الطور فى سيناء

تمكنت أجهزة وزارة الدولة لشئون البيئة من السيطرة على البقعة الزيتية التى ظهرت بطول 200م وعرض 100م بمنطقة رأس السبيل بمدينة طور سيناء، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بوجود بقعة زيتية بالمنطقة، وعلى الفور تم إبلاغ الفرع الاقليمى بالسويس لدفع لجنة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة وأخذ عينات من التلوث ومقارنتها بالمصادر المحتملة لمعرفة المتسبب عن الحادث بالتنسيق مع محميات جنوب سيناء.

وأكدت الدكتورة كوثر حفنى رئيس الإدارة المركزية وغرفة عمليات الأزمات والكوارث البيئية، أنه تم إبلاغ مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت بشرم الشيخ لرفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المناطق المحمية بنطاق عمل المركز، والتعامل مع أى تلوث محتمل، حيث تم عمل مسح للمنطقة ولم يتبين وجود أى تلوث حيث إن المنطقة التى ظهر بها التلوث تبعد عن المحمية حوالى 60 كم مترا، وكذلك تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتكليف شركات البترول العاملة بالمنطقة وعمل مسح جوى لها للتأكد من وجود تلوث بالمياه من عدمه.

وأشارت كوثر أنه تبين من المعاينة أن التلوث عبارة عن كميات مختلفة من كرات الزيت تتراوح بين 50 سم إلى 75 سم بطول 500 متر بطول الشاطئ مختلطة بالحشائش البحرية الموجودة على الشاطئ حيث استقرت على الشاطئ نتيجة التيارات المائية وحركة المد والجزر ولم يتلاحظ وجود تلوث بالبيئة البحرية ويحتمل أن يكون تسربا بسيطا من أحد الحقول العاملة بالمنطقة أو تصريف غير قانونى لإحدى السفن العابرة وقد تم تنظيف المنطقة بالكامل وجارى تحديد المتسبب فى الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.