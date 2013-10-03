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السلطات التركية تعتقل أتراك وأجانب ينتمون لتنظيم القاعدة بتركيا

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السلطات التركية تعتقل أتراك وأجانب ينتمون لتنظيم القاعدة بتركيا السلطات التركية تعتقل أتراك وأجانب ينتمون لتنظيم القاعدة بتركيا

الشرطة التركية -أرشيفية

إعتقلت السلطات التركية سبعة أتراك، واثنين يحملان الجنسية الآذربيجانية، بالإضافة إلى آخرين يحملون الجنسية الجورجية، حيث تم إحالتهم للمحكمة بعد تحقيقات شاملة.

وجاءت حملة الاعتقالات هذه إثر اعترافات مواطن تركي اعتقل في إبريل الماضي، كان مقيما ببلدة “جولرو” التابعة لمحافظة “تكيرداغ” غربي تركيا، تفيد بتلقيه تدريبات عسكرية في معسكرات تنظيم القاعدة بأفغانستان.
> وذكرت صحيفة “صباح” اليوم الخميس أإن محكمة العقوبات الجنائية قررت سجن 10 أشخاص معتقلين، وإطلاق سراح اثنين آخرين، مشيرة إلى أن المعتقلين العشرة كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية تستهدف السفارة الأمريكية والمعبد اليهودي بإسطنبول.

وأوضحت أن المعتقلين كانوا يخططون أيضا لاغتيال عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع التركي ثم الفرار إلى سوريا.

أ ش أ

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