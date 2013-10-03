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سر الولادة بدون آلام!

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سر الولادة بدون آلام! سر الولادة بدون آلام!

كل امرأة حامل ترغب، بل وتتمنى أن تلد ولادة طبيعية بأقل آلام ممكنة، وقد قدمت لنا استشارية وجراحة الأمراض النسائية والتوليد الدكتورة مها هلسة هذه التمارين الخاصة والسهلة، التي تنصح كل حامل بممارستها طوال أشهر الحمل.

1- أجلسي مثنية ركبتيك بشكل مستقيم على الأرض، ثم مدي جسمك من الأمام على الكرة المطاطية بحيث يلامس بطنك الكرة، ثم اثني ساعديك عليها، وضعي رأسك بين كفيك لمدة تبدأ من عشرة دقائق إلى 20 دقيقة فقط يومياً في الصباح أو المساء، فهذا التمرين أشبه ما يكون باليوغا التأملية المهدئة للأعصاب، ويعمل على تخفيف ثقل الحمل عنك وعن عمودك الفقري، ويزيد من راحة عضلات البطن والأعصاب.

2- قفي بشكل مستقيم، ثم مدي جسمك للأمام واتكئي براحتيْ كفيك على الأرض، ثم ثبتي نفسك على الأرض برؤوس أصابع قدميك فقط، لمدة نصف دقيقة فقط في كل مرة، ثم ارتاحي قليلاً على أن تكرريها يومياً سبع مرات، فالتمرين يشد عضلات ساقيك الخلفيتين، ويمنح مرونة عالية لأعضاء جسدك؛ ما يسهل عملية ولادتك بشكل طبيعي جداً بدون مشاكل.

3- اجلسي على المقعد بشكل مستقيم تماماً، ثم تمرني على شد هذا الجهاز الزنبركي للأمام لمدة عشر دقائق يومياً؛ لتقوية عضلات صدرك، ومنحك قدرة أكبر على التنفس أثناء الولادة، فالتمرين يشد ساعديك ويمدهما بمرونة عالية تحميك من الترهل ما بعد الولادة.

4- اجلسي بشكل مستقيم، ثم أمسكي مقبض آلة التمرين الزنبركية بيدك اليسرى، ومدي يدك اليمنى بكاملها في الفراغ بعد إرجاع جزء من ظهرك للوراء لمدة نصف دقيقة، ثم التناوب على هذه الحركة بشكل عكسي عشر مرات باليوم الواحد بمعدل خمس دقائق فقط يومياً، وهو يشد جدار البطن ويرخي ويقوي عضلاته بآن واحد، ويسهل عملية التنفس، ويخفف آلام الوضع، وبالتالي يهيئك صحياً لولادة طبيعية

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سيدتي