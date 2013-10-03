مركز تعليمي جديد للأطفال يقدم تدريبات عقلية كاملة في الإمارات

يقدم مركز فيوتشر كيدز للتعلم السريع منهجًا جديدًا في كيفية تربية الأطفال وتنشئتهم، ويطور فكرة التدريبات العقلية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل هذه التقنية على تسريع عملية التعلم عند الأطفال في سنواتهم الأولى، وتتبع منهجية Shicida تدريبًا تعليميًّا يعتمد على أكثر من 30 عامًا من البحث في سلوكيات الأطفال.

اجتمعت نتائج الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية الرائدة على رأي واحد وهو أن السنوات المبكرة في حياة الطفل (التي تبدأ من عمر ستة أشهر حتى عمر ستة أعوام) تمثل فترة حرجة ومهمة لتعزيز نسبة الذكاء العاطفي والعقلي لدى الطفل. وببلوغ سن السادسة تتطور نسبة 80% من عقل الطفل، مقدمًا نسبة تنشيط مضاعفة وخصوصًا عند ممارسة تدريبات عقلية سليمة أثناء هذه الفترة حيث ستساعد الأطفال في استخدام نسبة أعلى من عقولهم طوال حياتهم.

يقدم مركز فيوتشر كيدز للتعلم السريع - والكائن في قرية المعرفة، بدبي - تدريبًا للعقل بأكمله مستخدمًا منهج تربية عقلية سليمًا، مصممًا لتعظيم إمكانيات الأطفال طوال هذه الفترة الحيوية التي تطرأ عليها الكثير من التنمية والتطوير. تساعد الصفوف المدرسية الأطفال في تعلم كيفية التركيز واكتساب الثقة والاشتراك في العملية التعليمية مع الاستمتاع بأوقات مليئة بالمرح والمتعة في ظل أجواء تحفيزية رائعة. تعمل الصفوف المدرسية على تنمية مجموعة من المهارات وتطويرها مثل القراءة السريعة، والتذكر الفوري والذاكرة التصويرية، وعقل يطرح تساؤلات ويستعلم، وحب عام للعملية التعليمية.

وفي الوقت الذي يكمن فيه عامل التركيز في الجانب الأيمن من العقل الذي يتولى مهام الحفظ ومعالجة البيانات، لا تغفل أيضًا برامج فيوتشر كيدز عن تغذية الجانب الأيسر الذي يتولى مهام التعبير الفعلية واللفظية عن المشاعر والأفكار وتحديدها وتعمل هذه البرامج أيضًا على تقوية العلاقة بينه وبين الجانب الأيمن. تجمع برامج فيوتشر كيدز بين أنشطة الطفولة المبكرة مثل التفكير النقدي والتدريب التصوري والبطاقات التعليمية والإشارة للصغار- التي تعمل بدورها على تشجيع عمليات التواصل في أصغر الأعمار؛ عمر السبعة أشهر – أنشطة تربط بين مهارات الجانب الأيمن للعقل والجانب الأيسر. يُعرف هذا الرابط باسم "الجمع بين أقطاب العقل" ويشارك بشكل هائل في زيادة إمكانيات الفرد ومهاراته بوجه عام.

تتوافر أنشطة تدريب الجانب الأيمن من العقل في سنوات الطفل المبكرة حول العالم، ولكنها لا تتوافر في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى وقتنا هذا. وفي هذا الصدد تقول مديرة المركز سامانثا مالكون: "يكمن تركيزنا في تعليم الأطفال وتربيتهم على المراحل المبكرة كلما أمكن ذلك، وإلا تتعرض عملية التربية واكتشاف القدرات وإبرازها لحالة من الخمول والكسل".

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول بمركز فيوتشر كيدز للتعلم السريع في 20 أكتوبر 2013 في قرية المعرفة، دبي. ومن المقرر أيضًا افتتاح مراكز أخرى في أبوظبي والشارقة قريبًا.