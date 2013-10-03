كيت وينسليت: لا أهتم بجسدي خلال الحمل

كتب : أ ش أ الخميس 03-10-2013 10:47

في الوقت الذي تشقى فيه ممثلات هوليوود من أجل الحفاظ على شكل أجسادهن خلال فترة الحمل وبعدها، حتى لو كان على حساب صحتهن، لا تكترث الممثلة البريطانية كيت وينسليت بطلة فيلم "تايتانيك" الشهير، كثيرا بهذا، وتبدي اهتماما بحملها أكثر من شكل جسدها.

وفي حديث أجرته مع المجلة الأمريكية "تايم آوت" بمناسبة حملها بطفلها الثالث، قالت وينسليت: "لا أرغب في أن أمضي كل وقتي في التفكير في مقاسات جسدي. أود أن أكون في صحة جيدة وأن أستمتع بوقتي على قدر المستطاع، فأولياتي ليست الحصول على بطن مسطح، لكن أن أكون حاضرة دائما من أجل أولادي، وهذا هو كل شيء".

وأضافت أنها تهتم بأموتها أكثر من شكل جسمها، وأنها تأخذ فترة حملها في هدوء وسكينة، مؤكدة أنها تود أن تكون بالطبع في شكل جميل وصحة جيدة أيضا، فهذا "مسلك صحي في الحياة".

والمعروف عن كيت وينسليت رفضها إجراء عمليات التجميل أو أن تصبح نحيلة مثل قريناتها في هوليوود ،وترى أن عدد النجمات الممتلئات نوعا ما يتزايد على السجادة الحمراء.