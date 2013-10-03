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وفاة الروائي الأمريكي توم كلانسي عن عمر 66 عاما

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وفاة الروائي الأمريكي توم كلانسي عن عمر 66 عاما وفاة الروائي الأمريكي توم كلانسي عن عمر 66 عاما

كتب : عمرو عز الدين منذ 60 دقيقة

توفي أمس، الكاتب والروائي الأمريكي توم كلانسي، عن عمر ناهز السادسة والستين عاما، داخل مستشفى بالتيمور، كما أكد ناشر كتبه ورواياته ذلك في تصريحات خاصة لجريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكان كلانسي، المولود في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، في 12 أبريل 1947، قد عُرف في الأوساط الفنية بعد أن قام صناع السينما بتحويل عدد من رواياته الخاصة بالمحلل الأمريكي جاك رايان والذي يعمل لصالح المخابرات الأمريكية "سي آي إيه"، إلى أفلام سينمائية ناجحة، كان أولها فيلم The Hunt for Red October عام 1990 والذي لعب فيه الممثل آليك بولدوين دور المحلل جاك رايان أمام النجم الكبير شون كونري.

وكان ثاني تلك الأفلام هو Patriot Games عام 1992، الذي لعب فيه النجم هاريسون فورد دور جاك رايان، والذي عاد للعب نفس الدور مرة أخرى بعد سنتين في فيلم Clear and Present Danger، تبعه فيلم The Sum of All Fears عام 2002، وفيه أدى بن آفليك دور جاك رايان أمام النجم الكبير هاريسون فورد، بينما تستعد دور العرض السينمائية في ديسمبر المقبل لاستقبال الفيلم الجديد المأخوذ عن روايات كلانسي Jack Ryan: Shadow One والذي يلعب فيه الممثل كريس بين دور جاك رايان.

ولم يكن هذا هو المجال الوحيد الذي التحق به كلانسي، فقد برع أيضا في كتابة سيناريوهات ألعاب الفيديو التي كان من أشهرها سلسلتي Splinter Cell وRainbow Six.

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