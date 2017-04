بالصور| "وارنر بروس" تطرح خمس ملصقات دعائية جديدة للجزء الثاني من The Hobbit

كتب : عمرو عز الدين منذ 46 دقيقة

طرحت شركة "وارنر بروس" للإنتاج السينمائي، خمس ملصقات دعائية جديدة للجزء الثاني من الفيلم الملحمي The Hobbit، الذي سيعرض مع نهاية هذا العام، تحت عنوان The Desolation Of Smaug.

الملصقات الجديدة تظهر عددا من شخصيات الفيلم الأساسية، منها الشخصية الرئيسية بيلبو باجينز، والساحر العجوز جاندالف، والجني ليجولاس وغيرهم.

الفيلم من بطولة إيان ماكلين وكريستوفر لي ولوك إيفانز ومارتن فريمان في دور بيلبو باجينز، ويعود للسلسلة كل من إيليا وود في دور فرودو باجينز، وأورلاندو بلوم في دور الجنّي ليجولاس، إلى جانب كيت بلانشيت وهوجو ويفنج وآندي سيركس الذي برع في أداء دور المخلوق المشوه سميجول أو "جولام".

عرض الجزء الأول من الفيلم في الرابع عشر من ديسمبر من العام الماضي، تحت عنوان An Unexpected Journey وحقق نجاحا كبيرا، وينتظر أن يعرض الجزء الثاني في الثالث عشر من ديسمبر المقبل، في حين سيعرض الجزء الثالث والأخير في ديسمبر 2014 بعنوان There and Back Again، وهي ثلاثية مأخوذة عن رواية "الهوبيت" التي كتبها الإنجليزي جي. أر. أر. تولكين في وقت مبكر من القرن العشرين، وتقع أحداثها قبل أحداث الثلاثية الأشهر "سيد الخواتم" التي عرضت في بدايات العقد الماضي، ويخرجها النيوزيلندي بيتر جاكسون.