مدير متحف المخطوطات بمكتبة الاسكندرية : انتهينا من ترميم خرائط القوات البحرية

قال الدكتور محمد سليمان، مدير إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، أنه تم الإنتهاء من المعالجة الكيميائية والترميم الآلي لعدد من الخرائط الأثرية الهامة الخاصة بشعبة المساحة البحرية، التي تمتلكها القوات البحرية المصرية .

وأشار “سليمان” فى تصريحات صحفية له ، اليوم الخميس، أن قسم الكيمياء والضبط البيئي التابع لإدارة المتحف قام بإجراء كافة المعالجات الكيميائية لتلك الخرائط، وترميمها عن طريق وحدة الترميم الآلي التابعة للقسم، مشيرا إلى أن الخرائط ذات مساحات متفاوتة حيث يبلغ طول إحداهما 1.80سم طولاً و1.60 سم عرضاً .

وأضاف ” سليمان” أنه تم تسليم الخرائط بعد ترميمها لشعبة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية في مقر القوات البحرية بقصر رأس التين البحري .